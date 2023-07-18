«يوتيوب» تغلق 18 قناة حوثية

عدن (الاتحاد)

أغلقت شركة «يوتيوب» 18 قناة تابعة لجماعة الحوثي على الموقع الإلكتروني الذي يسمح لمستخدميه برفع التسجيلات المرئية ومشاركتها عبر الإنترنت.

ورحب وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، بقيام كبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية على شبكة الإنترنت «يوتيوب، فيسبوك، تويتر» بالتجاوب مع الحكومة اليمنية، وإغلاق عدد من الصفحات التابعة لجماعة الحوثي.

وأكد «تورط الصفحات المغلقة في أنشطة إرهابية والتحريض على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وبث خطاب العنف والكراهية ونشر الأفكار الطائفية التي تثير الفتنة وتحرض على ثقافة الموت وتفخخ عقول الأجيال القادمة». وأشاد الإرياني بهذه الخطوة، التي قال إنها «طالما طالبنا بها مراراً وتكراراً وحذرنا من أن هذه المنصات لا تختلف عن المنصات التي تديرها الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة».

وجدد وزير الإعلام اليمني مطالبة كافة المنصات الدولية والأقمار الصناعية بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية والصفحات التابعة لجماعة الحوثي.