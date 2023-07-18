موجة حر لافحة تلهب أجواء إيطاليا

لا تزال إيطاليا تشهد موجة حر لافحة ، حيث وصلت درجات الحرارة في العاصمة روما إلى 41 درجة مئوية في منتصف نهار، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات خدمة الأرصاد الجوية بالقوات الجوية الإيطالية.

ويستمر طقس نظام الضغط الجوي العالي، المعروف باسم " تشارون "في جلب الحرارة الشديدة إلى أقاليم البحر المتوسط بالبلاد .

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أيضا عن أعلى مستوى تأهب لارتفاع درجات الحرارة في 20 مدينة كبرى اليوم الثلاثاء ولـ23 مدينة يوم غد الأربعاء. ويحذر المسؤولون من أن الحرارة الشديدة قد تضر بالأشخاص الأصحاء وليس الضعفاء فقط.

وأرسلت وزارة الدفاع المدني في روما متطوعين إلى الشوارع لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الحر.

وقاموا بتوزيع زجاجات المياه على الأشخاص في مناطق الجذب السياحي المزدحمة مثل المدرج الرومانى الكبير "الكولوسيوم" .