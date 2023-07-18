بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في سبتمبر

ذكر تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض في سبتمبر ، غير أن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل بعد.

وقال هنغبي لقناة (إن12 نيوز) "قال رئيس الولايات المتحدة لرئيس الوزراء، على خلاف تقارير رأيتها هنا أيضا، إنه يدعوه إلى البيت الأبيض في واشنطن لعقد اجتماع في سبتمبر أيلول". وكان يتحدث عما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن أمس الاثنين.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض ردا على استفسار من رويترز عن تعليقات هنغبي إن الزعيمين اتفقا على الاجتماع، لكنهما لم يحددا المكان.

وأجّلت واشنطن حتى أمس الاثنين توجيه دعوة إلى نتنياهو بسبب مخاوف إزاء تعديلات تعهد نتنياهو وحكومته اليمينية بإدخالها على النظام القضائي، فضلا عن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.