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سوريا تكافح لاحتواء حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة

سوريا تكافح لاحتواء حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة
18 يوليو 2023 21:58

 قال مسؤولون من الدفاع المدني السوري إن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حرائق غابات مستعرة في أنحاء الريف بوسط البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.
وقال رئيس المركز المحلي لحماية الغابات أمجد حماد لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن حريقا اندلع في أرض زراعية عامة بمحافظة حماة في وسط البلاد، حيث تعمل فرق الإطفاء على منع امتداده إلى المناطق المحيطة.
وقال رئيس الدفاع المدني بالمنطقة لوكالة الأنباء السورية إن حريقا آخر اندلع في مناطق زراعية بمحافظة حمص المجاورة، مضيفا أن فرق الدفاع المدني تجد صعوبة في احتوائه بسبب "التضاريس الجبلية الوعرة".
وأفادت إذاعة شام إف.إم المحلية بأن عائلات من قرية المرانة فرت مع اقتراب الحريق من منازلها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن درجات الحرارة ارتفعت ست درجات مئوية عن المتوسط ​​في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء مع هبوب رياح نشطة و"سحب شديدة الحرارة".
وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة تدمر القديمة بمحافظة حمص، وسجلت 39 في العاصمة دمشق، وجعل انقطاع الكهرباء المتكرر من الصعب على العائلات تبريد الهواء.

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