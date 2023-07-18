المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية

قالت المفوضة الأوروبية إنها سوف تقدم 14 مليون يورو من أجل تحسين ظروف استقبال المهاجرين الذين يصلون على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ووفقا لبيان صحفي للمفوضة الأوروبية فإن زيادة أعداد المهاجرين الذين يصلون عبر البحر منذ بداية العام الجاري أدى إلى "حالات اكتظاظ متكررة" على الجزيرة.

وسوف يجري إرسال الدعم المالي إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والتي ستعمل مع السلطات الإيطالية ووكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي. وذكر البيان: "ستعطى الأولوية للمهاجرين الضعفاء ، وتحديدا القصر غير المصحوبين بذويهم، والنساء الحوامل، والنساء العازبات اللائي لديهن أطفال صغار، والأشخاص من ذوي الإعاقة".

وسيتم استخدام الأموال في الإقامة المؤقتة والملابس والطعام والمساعدة الطبية الأولية بالإضافة إلى عمليات النقل الآمنة من لامبيدوزا إلى مرافق الاستقبال الأخرى في إيطاليا. ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية فقد وصل البلاد أكثر من 72 ألفا و 300 شخص بالفعل على متن قوارب هذا العام.

وكان الرقم في مثل هذا الوقت من العام الماضي حوالي 30 ألفا و 900 شخص. ويشكل العدد الكبير من الوافدين تحديا لوجستيا كبيرا للامبيدوزا. يشار إلى أنه في أواخر يونيو الماضي أقام أكثر من 3250 شخصا في مركز الاستقبال بالجزيرة والذي تم تصميمه لإيواء 400 شخص فقط ،وفقا لما ذكرته في ذلك الوقت وكالة أنباء"أنسا" الإيطالية.