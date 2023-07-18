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قتلى وجرحى جراء إنزلاق للتربة في كولومبيا

قتلى وجرحى جراء إنزلاق للتربة في كولومبيا
18 يوليو 2023 19:18

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم وفُقد أثر نحو 20 آخرين في انهيار أرضي جراء الأمطار الغزيرة مساء الاثنين على طريق تربط بوغوتا بجنوب شرق كولومبيا، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ الثلاثاء.
وقال الكولونيل خورخي دياز مدير الحماية المدنية في المنطقة لوكالة فرانس برس "لدينا ستة قتلى في الوقت الحالي. قاصران وأربعة بالغين. أبلغتنا البلدية للتو أن هناك جثتين أخريين طمرتهما الوحول".
وأفاد رجال الإطفاء عن "فقدان أثر 20 شخصًا" في الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة بالقرب من بلدة بوينتي كويتام في مقاطعة كونديناماركا.
قال قائد الإطفاء ألفارو فارفان "بسبب الأمطار الغزيرة بعد ظهر ومساء الأثنين تشكلت سيول هائلة في قرية نارانخال".
ووقع الانهيار الأرضي على بعد نحو ستين كيلومترا من بوغوتا.
وتولى رجال الإطفاء إجلاء نحو أربعين شخصا، نقل ستة منهم إلى مستشفيات المنطقة.
وأضاف العقيد خورخي دياز "لدينا أيضًا 20 منزلاً دُمرت بالكامل. ننتظر شروق الشمس لبدء عملية البحث عن المفقودين وإنقاذهم".

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المصدر: آ ف ب
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