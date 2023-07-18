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المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة
18 يوليو 2023 17:21

 في ظل تعرض مناطق من أوروبا لموجة حر غير مسبوقة، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من مخاطر استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل.

 وقال خبير الطقس القاسي بالمنظمة جون نارن اليوم الثلاثاء في جنيف" الجسم لا يستطيع التعافي " من الحر المستمر. وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار الطقس الأكثر حرارة.

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وقال نارن " العالم في حاجة للاستعداد لموجات حر أكثر شدة". ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فإن نحو 400 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة الطقس القاسي والأحداث المتعلقة بالطقس خلال الـ 10 أعوام الماضية.

 وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي بانو ساريستو إن الاتحاد يقوم في الكثير من الدول بمساعدة الأشخاص الذين من المرجح أن يتضرروا بصورة أكبر من الطقس الحار، خاصة حول البحر المتوسط.

المصدر: د ب أ
الطقس
درجات الحرارة
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