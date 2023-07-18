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تفاقم حرائق الغابات في سويسرا

طائرة هليكوبتر تنقل المياه إلى حريق هائل على جانب جبل في بيتش بالقرب من بريغ، سويسرا
18 يوليو 2023 15:50

قال قطاع الطوارئ في سويسرا اليوم الثلاثاء إن الطقس الجاف للغاية يفاقم من حرائق الغابات التي اندلعت أمس الاثنين في كانتون فاليه الذي يقع في جنوب غرب سويسرا.

ويقدر المسؤولون أن الحريق الذي اندلع على منحدر بالقرب من بلدية بيتش، سوف يبقي قطاع الطوارئ منشغلا لأيام. وقد جرى نقل نحو 200 شخص لأماكن أكثر أمنا كإجراء احترازي.

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وقد تم وقف نظام تشغيل عربات التلفريك، كما تم إغلاق طرق التسلق جزئيا. ولم تقع حتى الآن إصابات أو أضرار للمباني، كما لم تصب أي من الحيوانات بأذى، وفقا لما قاله المسؤولون. ويتم مكافحة الحرائق بمساعدة مروحيات تقوم برش المياه. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

المصدر: وكالات
سويسرا
حرائق الغابات
الطقس
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