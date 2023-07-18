الأربعاء 19 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس وزراء اليابان يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر

رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
18 يوليو 2023 12:36

وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى الدوحة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية لدولة قطر. ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم، كان في استقبال كيشيدا والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وحسن بن محمد رفيع العمادي، سفير دولة قطر لدى اليابان، وساتوشي مايدا سفير، اليابان لدى الدوحة.

أخبار ذات صلة
شراكة التنمية والسلام
مسؤول ياباني: زيارة كيشيدا تهدف لتعزيز علاقات التعاون في كل المجالات

وكان كيشيدا أكد أهمية زيارته لقطر، وهي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، واصفا العلاقات بين البلدين بالوطيدة مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي.

المصدر: وكالات
فوميو كيشيدا
قطر
الدوحة
آخر الأخبار
برشلونة يفتح فرعاً في الدوري الأميركي!
الرياضي
برشلونة يفتح فرعاً في الدوري الأميركي!
اليوم 13:00
وزارة المالية
الاقتصادي
"المالية" تطلق "مشورة رقمية عامة" بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة
اليوم 12:26
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تكشف عن ارتكاب 441 منشأة مخالفات لقرارات التوطين
اليوم 12:19
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
الرياضي
منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس
اليوم 12:00
«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»
الرياضي
«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©