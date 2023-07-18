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باكستان تتأهب لمجابهة تقلبات الطقس السيء

هطول أمطار قوية على مدينة لاهور الباكستانية
18 يوليو 2023 12:05

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية، وصول تيارات موسمية قادمة من بحر العرب إلى الأجزاء العليا والوسطى للبلاد، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في توقعاتها أمس، بأنه من المرجح أن تشتد حدة التيارات الموسمية الاربعاء، مما سينتج عنه هطول أمطار على نطاق واسع على جميع أنحاء البلاد.

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وتُنصح جميع السلطات المعنية على وجه الخصوص، بأن تظل "في حالة تأهب" خلال فترة توقعات الأرصاد، بينما تشهد البلاد موجة أخرى من الرياح الموسمية المميتة، التي أسفرت منذ 25 من يونيو عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في حدوث فيضانات في المناطق الحضرية المنخفضة، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، وقد تتسبب خلال هذه الفترة أيضاً في حدوث انهيارات أرضية بالمناطق المعرضة للخطر والمناطق التي تنتشر بها التلال. 

المصدر: وكالات
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