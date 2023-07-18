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كيري يدعو من بكين إلى تعاون مع الصين بشأن المناخ

جون كيري ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يحضران اجتماعًا في بكين
18 يوليو 2023 11:27

دعا المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الثلاثاء خلال زيارة الى الصين، إلى تعاون جديد بين القوتين العظميين لمواجهة الاحترار المناخي.
وحضّ كيري الذي التقى كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الولايات المتحدة والصين على "تحرك عاجل" لمواجهة التغير المناخي.

وشدد على الحاجة الى "قيادة دولية" لذلك بينما يسجّل النصف الشمالي من الكرة الأرضية درجات حرارة قياسية في ظل موجات حر يقول العلماء إن التغير المناخي يزيد من حدّتها.

وتوجه وزير الخارجية الأميركي السابق الى كبير الدبلوماسيين الصينيين بالقول "المناخ، كما تعلمون، هو قضية دولية وليس مسألة ثنائية. هو نوع من التهديد للبشرية جمعاء".
وشدد كيري على أن المناخ "مسألة تتعلق بقيادة عالمية"، مشيرا الى أن "العالم يأمل بذلك ويحتاج إليه".

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والتقى كيري الثلاثاء رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي أبلغه بأن التغير المناخي يمثّل "تحديا مخيفا"، مبرزا ضرورة أن تعمل "الصين والولايات المتحدة وبالفعل كل دول العالم، على تعزيز التعاون لتحقيق الاجماع وتسريع الخطوات" في هذا الشأن.

وذكرت محطة "سي سي تي في" الرسمية الصينية أن كيري التقى بنظيره الصيني شيه تشن هوا على مدى أربع ساعات.
وكتب كيري في تغريدة نشرها بعد المحادثات "على البلدين التحرك بشكل طارئ على عدد من الجبهات".
وقال الجانب الصيني من جهته بعد المباحثات، إن "التغير المناخي هو تحدٍّ مشترك تواجهه البشرية جمعاء".
وتوالت زيارات المسؤولين الأميركيين للصين في الأشهر الأخيرة لتحسين العلاقات الدبلوماسية، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في يونيو إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين أوائل يوليو.

 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الصين
جون كيري
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