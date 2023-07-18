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إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية في هامبورج

أرشيفية
18 يوليو 2023 09:47

أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، والتي عُثر عليها في حي شانتسنفيرتل بمدينة هامبورج الألمانية.

وأعلنت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء أن المنطقة، وهي منطقة تسوق تحظى بشهرة بين السائحين، أصبحت آمنة مرة أخرى.

وكان من الضروري إجراء تفجيرين جزئيين لإبطال مفعول القنبلة. وكتبت الشرطة على "تويتر": "الانفجار الجزئي الثاني كان ناجحا. تم إبطال مفعول القنبلة. ويجري الآن تقليص الإجراءات على التوالي. نتمنى لكم ليلة سعيدة!". ووفقا لقوات الإطفاء، تم إجلاء حوالي 5 آلاف شخص في دائرة نصف قطرها 300 متر حول الموقع. وتم إغلاق المجال الجوي فوق موقع القنبلة، إلى جانب إغلاق العديد من محطات القطار في الضواحي، وإقامة مأوى للطوارئ في حي سانت باولي القريب.

وتم العثور على القنبلة، التي أسقطتها القوات الجوية البريطانية في أربعينيات القرن الماضي، أثناء أعمال بناء بالقرب من محطة شتيرنشانتسه للسكك الحديدية.

وأوصت السلطات السكان في محيط المنطقة التي تم إخلاؤها بتجنب النوافذ والبقاء بعيدا عن الغرف المواجهة للموقع.

وكانت هذه ثاني قنبلة غير منفجرة منذ الحرب العالمية الثانية يتم العثور عليها في هامبورج في غضون أسبوعين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم اكتشاف قنبلة بريطانية في حي فيلهيلمسبورج أثناء أعمال حفر.

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المصدر: وكالات
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