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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بكوريا الجنوبية

أرشيفية
18 يوليو 2023 09:28

قال المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، إن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد، ارتفعت بمقدار ضحية واحدة عن مساء يوم الاثنين، إلى 41 قتيلاً بينما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.
وتم انتشال جثة أخيرة من طريق تحت الأرض كان مغموراً بالمياه في مدينة تشونغ جو بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي مساء أمس، لتنتهي بذلك عمليات البحث عن المفقودين.
وظل 9 أشخاص في عداد المفقودين من بينهم 8 أشخاص في بلدة يي تشيون بإقليم كيونغ سانغ الشمالي، وشخص واحد في مدينة بوسان.
ويعد عدد القتلى أو المفقودين الذي بلغ 50 شخصا، الأكبر منذ عام 2011، عندما سجل عدد القتلى أو المفقودين 78 شخصاً.
وأخلى 12 ألفاً و709 أشخاص من 8005 أسر بشكل مؤقت منازلهم في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضرار الناجمة من الأمطار، من بينهم 5 ألاف و672 شخصاً من 3771 أسرة لم يعودوا بعد إلى منازلهم.
وغمرت الأمطار الغزيرة 274 منزلاً، ودمرت 46 منزلاً، كما أتلفت 26 ألفا و933.5 هكتار من المحاصيل و180.6 هكتار من الأراضي الزراعية، وتسببت في نفوق ما مجموعه 579 ألف رأس من الماشية.

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المصدر: وام
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الأمطار الغزيرة
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