حرائق غابات قرب أثينا وأوامر بإخلاء منتجعات

اندلعت حرائق غابات أججتها رياح شديدة الاثنين في شرق العاصمة اليونانية وغربها.

وأفاد جهاز الإطفاء اليوناني، أن السلطات أمرت بإخلاء العديد من المنتجعات البحرية في تدبير وقائي.

وأعلن رئيس بلدية لوتراكي يوريوس يكيونيس إجلاء ألف ومئتي طفل من المخيمات الصيفية المهددة بالحرائق قرب المدينة الساحلية الواقعة على بعد ثمانين كيلومتراً غرب أثينا.

وفي كوفاراس على بعد حوالى خمسين كلم شرق العاصمة اليونانية، اندلع حريق آخر منذ منتصف النهار أججته الرياح الشديدة، وامتد بعد الظهر إلى أفافيسوس على بعد أربعين كلم جنوب شرقي أثينا في منطقة أتيكا المكتظة بالسكان.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس أن سبع قاذفات مياه وأربع طوافات و150 عنصر إطفاء بينهم فريق من ثلاثين إطفائياً رومانياً يشاركون إخماد الحريق على الجبهتين.