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العثور على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة مهجورة بالمكسيك

العثور على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة مهجورة بالمكسيك
18 يوليو 2023 08:03

قالت السلطات المكسيكية، الاثنين، إنها عثرت على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة مهجورة في ولاية فيراكروز على خليج المكسيك.

وعثر على 206 مهاجرين من جواتيمالا وهندوراس، بينهم 20 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، يعتقد أنهم كانوا متجهين إلى الولايات المتحدة، في الشاحنة المهجورة بالقرب من مدينة خوسيه كاردل، على بعد حوالي 280 كيلومتراً شرق مكسيكو سيتي.

وقالت إدارة الحرس الوطني والهجرة إنه تم العثور على الأفراد في مقطورة الشاحنة، التي تم تعديلها لإخفاء محتوياتها عن المسح بالأشعة السينية ومزودة بهيكل معدني لتوفير مساحة أكبر عن طريق إضافة طابق نصفي.

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وقالت الإدارة، نقلاً عن الأفراد الذين تم إنقاذهم، إن المقطورة كانت مكتظة وأن ركابها كانوا يعانون من الجفاف. وذكرت السلطات أن السائق ربما هرب.

ويسعى آلاف المهاجرين الفارين من الفقر والعنف والأزمات السياسية للوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

 

المصدر: وكالات
مهاجرين
المكسيك
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