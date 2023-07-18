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ماكرون يقرّر إبقاء إليزابيت بورن رئيسة للوزراء

ماكرون يقرّر إبقاء إليزابيت بورن رئيسة للوزراء
18 يوليو 2023 07:57

قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في المنصب، على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.
وأعلن مقرّبون من ماكرون أنه "لضمان الاستقرار والعمل الجاد، قرّر رئيس الجمهورية الإبقاء على رئيسة الوزراء".
في نهاية يونيو أدى مقتل شاب برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ إلى أعمال شغب استمرت أياماً عدة وإلى خسائر فادحة في البلاد على الرغم من نشر آلاف من عناصر الشرطة والدرك.
وتراجعت في خضم تلك الأحداث احتمالات إجراء تعديل وزاري. لكن بعد أن هدأت الأمور، عادت إلى الواجهة التكهّنات بشأن تغيير في الحكومة بدءا بمجرد تعديل تقني وصولاً إلى تعيين رئيس جديد للوزراء.
لكن في نهاية المطاف قرّر رئيس الدولة "إبقاء" بورن في منصبها.

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المصدر: وكالات
إليزابيت بورن
فرنسا
ماكرون
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