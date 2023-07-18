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قتلى في تحطم طائرة ببولندا

قتلى في تحطم طائرة ببولندا
18 يوليو 2023 07:39

قضى خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليل الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.
وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك "هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى" بينهم اثنان بحالة خطرة.
وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومتراً شمال العاصمة البولندية.
وأشار مارتشاك إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً أولياً بشأن الحادث عند الساعة 19,39 بالتوقيت المحلي (17,39 ت غ) كان مصدره المطار.
وقال مسعفون إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدّة لممارسة القفز بالمظلة كانت تقل ثلاثة أشخاص.
وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصاً لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة.
وقضى قائد الطائرة في الحادث.
وأعلن مارتشاك "فتح تحقيق لكشف ملابسات التحطم"، من دون إعطاء مزيد من النفاصيل.

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