ولي العهد السعودي والرئيس التركي يشهدان مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات الثنائية

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، الاثنين، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.



وعقد ولي العهد السعودي وفخامة رئيس جمهورية تركيا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً.

ورحب سمو ولي العهد السعودي، بفخامة رئيس جمهورية تركيا في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وشهد سمو ولي العهد السعودي وفخامة رئيس جمهورية تركيا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

وقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

ومن الجانب التركي معالي السيد أَلْبرسلان بيرق دار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

ثانياً : الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

وقعها من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

ومن الجانب التركي معالي السيد يشار قولير وزير الدفاع الوطني.

ثالثاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

وقعها من الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار.

ومن الجانب التركي سعادة السيد أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.

رابعاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

وقعها من الجانب السعودي معالي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام.

ومن الجانب التركي سعادة السيد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات.

خامساً : عقدان مع شركة بَايكر التركية.

وقعهما من الجانب السعودي معالي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية.

ومن الجانب التركي سعادة السيد لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.