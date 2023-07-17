زيلينسكي يوجه نداء بشأن اتفاق تصدير الحبوب

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، نداء يتعلق باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود دون مشاركة موسكو التي أعلنت انتهاء الاتفاق.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي اليومي "حتى بدون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود. لسنا خائفين".

وأضاف أنه بعث "رسالتين رسميتين إلى الرئيس التركي (رجب طيب) إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) جوتيريش يقترح عليهما مواصلة" الصادرات.

واعتبر أن "أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يمكن أن تضمن بشكل مشترك تشغيل ممر الغذاء وتفتيش السفن".

وأكد أنه تم تصدير نحو 33 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 45 دولة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أوكرانيا وروسيا في يوليو 2022 بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

من جانبها، أعلنت موسكو الاثنين انتهاء الاتفاق المهم "بحكم الأمر الواقع".

وقالت الولايات المتحدة إنها ستواصل العمل مع دول أخرى لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعدما انسحبت روسيا من الاتفاق الذي يقضي بالسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وانتهى، الاثنين، أجل الاتفاق الساري منذ العام الماضي بعدما رفضت روسيا تمديده وانسحبت منه.

كما قالت روسيا إنه لا يمكنها ضمان سلامة السفن في البحر الأسود.

ونقلت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء عن مسؤول روسي كبير في الأمم المتحدة قوله، الاثنين، إن قرار روسيا عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود نهائي.

وأضاف المسؤول أنه لا خطة لإجراء المزيد من المحادثات بشأنه.