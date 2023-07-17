بيلاروسيا تعلن إسقاط طائرة أوكرانية

قالت بيلاروسيا، الاثنين، إن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو الأحد.

وقال حرس الحدود في بيلاروسيا إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث.

كان مسؤولون أوكرانيون وبولنديون قالوا إن مقاتلين من مجموعة فاغنر وصلوا إلى بيلاروسيا قادمين من روسيا وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن المجموعة تتولى تدريب جنودها في معسكر جنوب شرقي العاصمة.

وقال أندري ديمشينكو المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية، في بيان نشر على تطبيق المراسلة تلغرام "فاغنر في بيلاروسيا".

وقال مصدران مقربان من المجموعة إن بعض مقاتلي فاغنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء على الأقل.

ونشرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، ‬‬يوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه من قالت إنهم مقاتلون من فاغنر يدربون جنودا من بيلاروسيا في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة "أسيبوفيتشي" التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.