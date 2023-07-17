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مداهمات حوثية تعسفية وحصار على قرى في الجوف

أرشيفية
18 يوليو 2023 01:36

عدن (الاتحاد)

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اليمن: تداعيات كارثية جراء هجمات «الحوثي»

داهم مسلحون من جماعة الحوثي، منازل مدنيين من قبائل «بني نوف» بمحافظة الجوف شرقي اليمن، وأنشأوا نقاطًا مسلحة. وقالت مصادر قبلية، إن «جماعة الحوثي شنت حملة عسكريّة وداهمت المنازل وأطبقت حصارًا على قرى محددة، وأثارت الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال». وبحسب المصادر، فإن وجهاء قبيلة «بني نوف» طالبوا جماعة الحوثي برفع الحصار، محذرين بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيادي.
وفي سياق آخر، انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام»، 762 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري زرعتها جماعة الحوثي في مختلف المحافظات.
وأوضح المركز في بيان، أن الألغام المنزوعة منها 120 لغماً مضاداً للدبابات، ولغمان مضادان للأفراد، و633 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو حتى الآن 1334 لغماً. وأشار المركز إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» بلغت 407 آلاف و152 لغمًا زرعتها الجماعة الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

الجوف
اليمن
الحوثيين
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