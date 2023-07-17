مصر تطلع النرويج على مخرجات قمة «جوار السودان»

القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، المستجدات الخاصة بالأوضاع في السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من وزيرة خارجية النرويج، تناول فيه الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزيرة النرويجية حرصت علي الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدةً بالمبادرة المصرية بعقد القمة، ومعربةً عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان في حلحلة الأزمة السودانية وإنهاء الأزمة. وحرص الوزير شكري على استعراض جهود مصر منذ بداية الأزمة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والترحيب بالسودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

وأشاد شكري بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضي دول الجوار.