الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصر تطلع النرويج على مخرجات قمة «جوار السودان»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
18 يوليو 2023 01:36

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
غياب المحاصيل ينذر بأزمة جوع في السودان
سفيرة الإمارات لدى مصر تشارك في منتدى «الطريق إلى COP28»

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، المستجدات الخاصة بالأوضاع في السودان. 
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، أمس، من وزيرة خارجية النرويج، تناول فيه الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. 
وأوضح المتحدث، في بيان صحفي، أن الوزيرين أكدا، خلال الاتصال، تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها في مختلف المجالات، مضيفاً أن الوزيرة النرويجية حرصت علي الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدةً بالمبادرة المصرية بعقد القمة، ومعربةً عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان في حلحلة الأزمة السودانية وإنهاء الأزمة. وحرص الوزير شكري على استعراض جهود مصر منذ بداية الأزمة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والترحيب بالسودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين. 
وأشاد شكري بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضي دول الجوار.

مصر
السودان
النرويج
سامح شكري
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©