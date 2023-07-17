الصومال: جهود كبيرة لتحقيق انتقال أمني سلس

مقديشو (الاتحاد)

تواصل الحكومة الصومالية جهودها الرامية إلى تحقيق انتقال أمني سلس، مشيرةً إلى مغادرة آخر دفعة من قوات الاتحاد الأفريقي «أتميس» قبل نهاية العام القادم، جاء ذلك بينما قتل 20 إرهابياً من حركة «الشباب» بعملية عسكرية وسط البلاد.

وتحدث مستشار الأمن القومي الصومالي حسين معلم، عن الانتقال الأمني وانسحاب القوات الأفريقية «أتميس»، وتداعيات التحركات الأمنية في ندوة حوارية على التلفزيون الرسمي.

وقال حسين معلم، إن «الصومال لم يكن جاهزاً لعملية انسحاب (أتميس) وقت توقيع اتفاقية الانتقال الأمني مطلع أبريل 2022، حيث كان مشغولاً في عملية الانتقال السياسي».

وأضاف أن «عملية انسحاب (أتميس) تم توزيعها على 4 مراحل لتسهيل الانتقال الأمني، وفي ديسمبر الماضي طلبنا تمديد موعد بدء الانسحاب، لتعزيز الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية».

وأكد أن «الصومال عازم على الانسحاب الكلي لـ(أتميس) في نهاية ديسمبر 2024»، مضيفاً «نعمل حالياً على تجهيز انسحاب 3000 جندي أفريقي في سبتمبر المقبل وفق آلية فنية ثلاثية بين الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة والصومال».

وقال المستشار الأمني: «نعمل على تسريع إتمام اتفاقية الهيكل الأمني الوطني لتجهيز جيش وطني حديث».

‏وفيما يتعلق ببناء الجيش، قال «حققنا الرقم المطلوب في عدد أفراد الجيش لكن نعمل خلال الـ18 شهراً المقبلة على تعزيز الجودة وإيجاد قيادة محترفة».

وأضاف: «نعمل على عدة جبهات في الانتقال الأمني مثل الحرب ضد حركة الشباب، وبناء الجيش، وترتيبات انسحاب (أتميس) وجهود رفع حظر الأسلحة».

وكشف المستشار الأمني الصومالي، النقاب عن عقد مؤتمر دولي للمانحين في نيويورك في ديسمبر المقبل، لجمع الأموال لقطاع الأمن الصومالي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع تبرعات مالية لدعم الجيش الصومالي في الرواتب والتدريبات والتسليح، مشيراً إلى أن الصومال سيتحمل مسؤولية دفع رواتب الجيش بشكل كامل بحلول عامل 2027.

وقال إن «قوات بحرية وجوية صومالية جرى تدريبها في دولة مجاورة في الفترة الماضية، ستصل إلى الصومال قريباً».

‏أمنياً، نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في منطقة «بودبود» بمحافظة «غلغدود» وسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».