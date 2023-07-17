إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

الرباط (الاتحاد)

أعلنت إسرائيل، أمس، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتضمنت الرسالة، وفق بيان للديوان الملكي، «قرار الوزير الأول الإسرائيلي لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء».

وأكد نتنياهو أن «موقف بلاده هذا سيتجسد في أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية كافة ذات الصلة»، بحسب ذات البيان. وشدد أيضاً على أنه «سيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار».

واعتبر أن «إسرائيل تدرس، إيجابياً، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا».