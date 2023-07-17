إنقاذ 360 مهاجراً على الحدود الليبية مع تونس

حسن الورفلي (بنغازي)

أفادت منظمات ليبية بإنقاذ نحو 360 مهاجراً من دول جنوب الصحراء قرب الحدود مع تونس في الأيام الأخيرة.

وأشارت المنظمات إلى «استقبال ليبيا المهاجرين الذين مروا بأوضاع إنسانية صعبة قبل أن ينقذهم حرس الحدود الليبيون». وأضافت: «وفقاً للحراس الليبيين، يحتاج 360 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة».

وحثّت المنظمات، السلطات الليبية، على السماح للمنظمات المعنية - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة - بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية.

وأشار فريق حقوقي إلى أن دوريات حرس الحدود الليبيين أنقذت أمس الأول، عشرات المهاجرين الذين عثرت عليهم في الصحراء قرب الحدود مع تونس من دون ماء وطعام ومأوى. وعثر حرس الحدود الليبيون على المهاجرين قرب منطقة «العسة» الواقعة على بعد 150 كيلومتراً جنوب غرب طرابلس ونحو 15 كيلومتراً من الحدود التونسية.

وفي سياق متصل، يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في قمة روما لمكافحة الهجرة غير الشرعية يوم الأحد القادم، لمناقشة سبل مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر وتقديم الدعم اللازم لدول العبور لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤرق دول القارة الأوروبية، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن ليبيا أحد أبرز الدول التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ظل غياب المؤسسات وتطبيق القانون، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدول الأوروبية للدعم الكافي للسلطات الليبية لمراقبة الحدود وملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية التي تنشط في البلاد.

وتعد ليبيا أحد أبرز دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى السواحل الأوروبية عبر قوارب متهالكة تنطلق من السواحل الليبية.