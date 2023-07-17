مجموعة معنية بلبنان تدعو لانتخابات رئيس للجمهورية

دعت مجموعة دول معنية بالوضع في لبنان، الاثنين، إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في البلد الذي يشهد فراغا رئاسيا منذ أكثر من ثمانية أشهر.

تضم هذه المجموعة السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا.

لم يتمكن مجلس النواب اللبناني الشهر الماضي من انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثانية عشرة. وينص النظام في لبنان على أن يشغل هذا المنصب مسيحي من الطائفة المارونية. ولا يزال منصب رئيس البلاد شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر 2022.

وقالت المجموعة، التي عقدت اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة بحضور مانحين وحلفاء رئيسيين للبنان من عدة دول غربية وعربية، إن من الضروري انتخاب رئيس جديد، وحثت في بيان قادة لبنان على إنهاء الشلل المؤسسي المتفاقم في بلد يشهد أزمة اقتصادية.

وقال البيان "ناقشنا عدة خيارات منها اتخاذ إجراءات بحق من يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال" دون الخوض في تفاصيل الخطوات.