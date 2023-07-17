10 قتلى بهجوم مسلح في الكاميرون

ياوندي (رويترز)

قال حاكم الإقليم الشمالي الغربي بالكاميرون، أمس، إن مسلحين قتلوا 10 أشخاص وأصابوا اثنين آخرين عند تقاطع مزدحم في مدينة باميندا بالإقليم المضطرب.

وقال شاهد، إن المهاجمين وصلوا في سيارات في وقت متأخر من أمس الأول، وأمروا الناس بالانبطاح على الأرض واتهموهم بعدم دعم انفصاليين بالمنطقة وفتحوا النار بينما امتثل البعض لأوامرهم وركض البعض الآخر.

ونفت قوات دفاع أمبازونيا مسؤوليتها عن الواقعة، وهي الجماعة الانفصالية الرئيسية في أمبازونيا الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تقاتل منذ عام 2017 احتجاجاً على التهميش المزعوم من الحكومة التي يتحدث غالبية أعضاؤها باللغة الفرنسية.

وقال الحاكم أدولف ليلي لافريك إنه «يجري مطاردة الإرهابيين الذين قاموا بالمذبحة».

وأضاف «التحقيقات جارية وسنصدر بياناً بهذا الشأن في وقت لاحق».

وقال الشاهد، إن رجالاً يرتدون زياً عسكرياً وصلوا في مركبتين واندفعوا صوب تقاطع ناتشو، حيث توجد مطاعم وحانات ومتاجر.

وأضاف الشاهد أنهم أطلقوا النار على الناس بشكل عشوائي قبل أن ينصرفوا.

وقُتل أكثر من 6 آلاف شخص في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون منذ اندلاع صراع في 2017 بعد قمع احتجاجات بعنف.