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أميركا تتعهد بضمان نقل الحبوب من أوكرانيا

حصاد القمح في أوكرانيا
18 يوليو 2023 00:23

قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل العمل مع دول أخرى لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعدما انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وانتهى، الاثنين، أجل الاتفاق الساري منذ العام الماضي بعدما رفضت روسيا تمديده وانسحبت منه.
كما قالت روسيا إنه لا يمكنها ضمان سلامة السفن في تحرك قالت عنه الأمم المتحدة إنه «سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان».
ونقلت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء عن مسؤول روسي كبير في الأمم المتحدة قوله، الاثنين، إن قرار روسيا عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود نهائي.
وأضاف المسؤول أنه لا خطة لإجراء المزيد من المحادثات بشأنه.
وقال الكرملين، في وقت سابق الاثنين، إن روسيا علّقت مشاركتها في الاتفاق، مضيفاً أن الشق المتعلق بروسيا في هذا الاتفاق لم ينفذ.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه «على الرغم من البيان، الذي صدر اليوم، أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد استمرار هذا الجسر الإنساني»، مضيفاً أنه سيتحدث معه بعد ختام زيارته لدول الخليج يوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
حبوب البحر الأسود
اتفاق تصدير الحبوب
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