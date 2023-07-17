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بوتين: الهجوم على جسر القرم "عمل إرهابي"

محققون يتفقدون جسر القرم بعد تعرضه للهجوم
17 يوليو 2023 22:41

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، هجوما تعرض له جسر يربط بين جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم بأنه "عمل إرهابي".
كان بوتين يتحدث في لقاء تلفزيوني مع مسؤولين روس لتقييم آثار الهجوم.
وطالب بوتين المسؤولين بتقديم مقترحات ملموسة لضمان أمن الجسر الذي قال إن الهجوم ألحق به أضرارا جسيمة.
وتبنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، هجوما أدى إلى مقتل شخصين على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة.
تعرّض جسر القرم لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيّرات بحرية".
وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (اس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق "كيرتش".
وأوضح المصدر أن "هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لجهاز اس بي يو والبحرية" تمّ تنفيذها "بواسطة مسيّرات بحرية".
وأكدت لجنة التحقيق الروسية، في بيان "قتل مدنيان هما رجل وامرأة في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم، مشيرة أيضا إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.
وأضافت الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية "حدد التحقيق ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".

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المصدر: وكالات
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هجوم
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