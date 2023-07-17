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ارتفاع عدد وفيات مرتبط بجماعة دينية في كينيا

البحث عن مزيد من الجثث في كينيا
17 يوليو 2023 21:54

نبشت 12 جثة جديدة، اليوم الاثنين، في غابة «شاكاهولا» في كينيا حيث كانت زعيم جماعة دينية يدعو إلى الامتناع عن الأكل «للقاء المسيح»، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 403، بحسب ما أعلنت مسؤولة محلية.
وقالت رودا أونيانشا محافِظة المنطقة الساحلية للصحفيين «نبش فريقنا للطب الشرعي عن 12 جثة اليوم»، مؤكدة في رسالة أن «إجمالي عدد الوفيات هو 403» في هذه القضية.
وأشارت إلى أن «النبش سيتواصل غداً» الثلاثاء مع بحث المحققين عن مزيد من المقابر الجماعية في الغابة، حيث عثر على أولى الضحايا في أبريل الماضي.
وبينما يبدو أن الامتناع عن الأكل كان السبب الرئيسي للوفاة، فإن عدداً من الضحايا من بينهم أطفال، تعرضوا للخنق أو الضرب أو الاختناق، كما أظهرت عمليات تشريح أجرتها الحكومة.
وأثار العثور على مقابر جماعية في غابة «شاكاهولا»، البالغة مساحتها 325 هكتاراً في مدينة «ماليندي» الواقعة على ساحل المحيط الهندي، صدمة بين الكينيين.
يواجه زعيم الطائفة بول نثينغي ماكنزي تهما مختلفة في القضية المروعة منها دفع أتباعه إلى الموت عبر عظاته التي يقول فيها، إن «الامتناع عن الأكل هو الطريق الوحيد إلى الله».
وسلم مؤسس جماعة «غود نيوز إنترناشونال»، البالغ 50 عاماً، نفسه في 14 أبريل بعدما توجهت الشرطة بناء على معلومات إلى غابة «شاكاهولا».
ودفعت هذه الأنباء المروعة بالرئيس وليام روتو إلى تشكيل لجنة تحقيق في الوفيات وفريق عمل لمراجعة الأنظمة التي تحكم الهيئات الدينية.

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المصدر: وكالات
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