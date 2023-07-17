الإعصار «تاليم» يوقف حركة النقل في جنوب الصين

أصبح الإعصار «تاليم» أول إعصار يصل إلى اليابسة في الصين هذا العام، مساء اليوم الاثنين، ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من حدوث فيضانات وإلغاء رحلات الطائرات والقطارات ومطالبة السكان بالبقاء في بيوتهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن ما يقرب من 230 ألف نسمة أجلوا في قوانغدونغ إلى بر الأمان بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم.

وقال مكتب الطقس في إقليم قوانغدونغ، إن إعصار «تاليم»، وهو الرابع هذا العام، وصل إلى اليابسة في مدينة تشانجيانغ بإقليم قوانغدونغ تصاحبه رياح في مركزه بسرعة قصوى بلغت 136.8 كيلومتر في الساعة.

من شأن تسجيل رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة أن تضع «تاليم» في فئة الأعاصير الشديدة، وهي فئة من النادر جداً أن يسجلها إعصار في مثل هذا الوقت المبكر في موسم الأمطار.

وأوضح مكتب الطقس أن من المتوقع أن يتحرك «تاليم» بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة جهة شمال الغرب إلى منطقة قوانغشي في وقت مبكر غداً الثلاثاء 18 يوليو.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية الصينية السلطات في قوانغدونغ وهاينان على الاستعداد للإعصار.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن مطار «جوهاي جينوان» في قوانغدونغ ألغى 43 رحلة طيران داخلية و36 رحلة خارجية، اليوم الاثنين، وأن مطار «ميلان» الدولي الواقع في مدينة «هايكو» عاصمة إقليم هاينان ومطار «قيونجهاي بواو» الواقع أيضاً على الجزيرة السياحية، ألغيا جميع الرحلات.

وعُلقت أيضاً جميع رحلات القطارات ذات السرعة العالية داخل المدن في إقليم هاينان مع إغلاق الطرق المؤدية إلى الجزيرة السياحية حتى يوم الجمعة.