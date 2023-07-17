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البنك الدولي يطلق تحذيراً بشأن الاقتصاد العالمي

رئيس البنك الدولي أجاي بانجا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الهند
17 يوليو 2023 19:31

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة.
وخفض البنك الدولي، الشهر الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة في وقت سابق، مرجعا ذلك إلى تأثير تشديد السياسة النقدية عالميا.
وأضاف، على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة «جانديناجار» الهندية «في واقع الأمر، الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لن يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات».
وقال «يمكننا تغيير المصير، وهذا ما يجب أن نفكر فيه الآن».
كان الرئيس الجديد للبنك الدولي عبر، خلال الأسبوع الجاري، عن قلقه من «انعدام الثقة العميق» الذي يفصل بين بلدان الشمال والجنوب، «في وقت يتعين علينا أن نلتقي» للتصدي للتحديات «المترابطة» من محاربة الفقر في العالم إلى أزمة المناخ «الوجودية» والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء الذي تعرض للخطر بسبب التضخم والأزمة في أوكرانيا.
وأضاف، في مقال نشر على «الإنترنت»، أن «الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب، تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى»، مشيرا إلى أن هذه الدول «قلقة من إعادة توجيه الوسائل، التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا».
وقال بانجا «إنهم يشعرون أن تطلعاتهم محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالمياً وهم قلقون من أن جيلا مزدهراً سيقع في براثن الفقر».

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المصدر: وكالات
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أجاي بانغا
الاقتصاد العالمي
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