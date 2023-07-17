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تقرير: قرار روسيا بشأن اتفاق الحبوب نهائي

حصاد القمح في أوكرانيا
17 يوليو 2023 19:08

نقلت وكالة  «تاس» الرسمية للأنباء عن مسؤول روسي كبير في الأمم المتحدة قوله، اليوم الاثنين، إن قرار روسيا عدم تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود نهائي.
وأضاف المسؤول أنه لا خطة لإجراء المزيد من المحادثات بشأنه.
وقال الكرملين، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن روسيا علّقت مشاركتها في الاتفاق، مضيفاً أن الشق المتعلق بروسيا في هذا الاتفاق لم ينفذ.
وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «على الرغم من البيان، الذي صدر اليوم، أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد استمرار هذا الجسر الإنساني»، مضيفاً أنه سيتحدث معه بعد ختام زيارته لدول الخليج يوم الأربعاء.
وأضاف أردوغان: «سنناقش أيضاً ما يمكننا اتخاذه من إجراءات لفتح الطريق أمام نقل الأسمدة والحبوب الروسية»، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً مباشراً مع بوتين في تركيا في أغسطس المقبل. ومُدد اتفاق الحبوب عدة مرات، لكن ينتهي أجله اليوم.
وتقول روسيا منذ شهور إن شروط التمديد لم تحقق. وتشكو موسكو، منذ فترة طويلة، من استمرار وجود عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، رغم عدم فرض الغرب عقوبات مباشرة عليها، وقدمت سلسلة من المطالب التي قالت إنها لم تلب. وقالت موسكو إنها ستعود إلى الاتفاق بمجرد الوفاء بالشق المتعلق بروسيا.
 

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