حريق غابات قرب أثينا وأوامر بإخلاء منتجعات

اندلع حريق غابات أججته رياح شديدة، اليوم الاثنين، في "كوفاراس" شرق العاصمة اليونانية أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني.

وأعلن يوريوس يكيونيس رئيس بلدية "لوتراكي" إجلاء ألف ومئتي طفل من المخيمات الصيفية المهددة بالحرائق قرب المدينة الساحلية الواقعة على بعد ثمانين كيلومترًا غرب العاصمة اليونانية.

وفي كوفاراس على بعد حوالى خمسين كلم شرق العاصمة أثينا، اندلع حريق آخر منذ منتصف النهار أججته الرياح الشديدة، وامتد بعد الظهر إلى "أفافيسوس" على بعد أربعين كلم جنوب شرق العاصمة اليونانية في منطقة "أتيكا" المكتظة بالسكان.

وقال يانيس أرتوبيوس المتحدث باسم جهاز الإطفاء "إنه حريق صعب، الرياح قوية جدا وتراوح سرعتها بين خمسين وستين كلم في الساعة".

تشارك سبع قاذفات مياه وأربع طوافات و150 عنصر إطفاء بينهم فريق من ثلاثين إطفائيا رومانيا في محاولة إخماد الحريق على الجبهتين، بحسب أرتوبيوس.

وأضاف المتحدث أنه "حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن حالات لأشخاص محاصرين".

أتى الحريق على مناطق تنتشر فيها غابات في البداية، ثم امتد إلى المناطق الساحلية في لاغونيسي وأنافيسوس وسارونيدا.

واحترقت عدة منازل في المنطقة، بحسب صور بثتها قناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة، وأخلي مركز فروسية مهدد.

وقطعت حركة السير على الطرق المجاورة لمنطقة كاليفيا التي غطتها سحابة كثيفة من الدخان.

وطلبت السلطات من السكان مغادرة المنطقة احتياطيا فيما أخلي أحد الأديرة.

ونقلت وكالة "آنا" اليونانية للانباء أن حريقا آخر اندلع في منطقة غابات مجاورة لمنتجع لوتراكي المعروف.

وشهدت هذه المنطقة أيضا عمليات إجلاء، وفق المصدر المذكور.

ونقلت الوكالة عن جهاز الإطفاء أن قوات برية وجوية تمت تعبئتها فيما كانت رياح قوية تهب على المنطقة.

في إجراء احترازي، أوقفت حركة المرور على الطريق السريع الذي يربط بين أثينا وكورنث، بحسب وكالة الأنباء اليونانية.

واندلع حريق على جبهة ثالثة بعد ظهر الاثنين في منطقة غابات في بويوتيا على بعد حوالى خمسين كيلومترا شمال شرق أثينا. وبحسب جهاز الإطفاء، يعمل في الموقع 31 شخصًا وعشر مركبات.

على غرار قسم من أوروبا، ضربت اليونان، نهاية الأسبوع الفائت، موجة حر شديد هي الأولى هذا العام مع درجات حرارة بلغت ذروتها 44,2 درجة مئوية في منطقة تيبيس في الوسط، وفق المرصد الوطني في أثينا.

وفي أثينا، قفزت الحرارة السبت الى 39 درجة مئوية وظل معلم "أكروبوليس" السياحي الشهير مغلقا خلال ساعات الذروة أيام الجمعة والسبت والأحد خوفا على السياح الذين يقصدونه.