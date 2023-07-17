أوكرانيا تتبنى هجوما على جسر القرم

تبنت كييف، اليوم الاثنين، هجوما ليليا أدى إلى مقتل شخصين على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة.

تعرّض جسر القرم لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيّرات بحرية".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (اس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق "كيرتش".

وأوضح المصدر أن "هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لجهاز اس بي يو والبحرية" تمّ تنفيذها "بواسطة مسيّرات بحرية".

وأكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان "قتل مدنيان هما رجل وامرأة في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم، مشيرة أيضا إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.

وأضافت الهيئة المكلفة القضايا الإجرامية الرئيسية "حدد التحقيق ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها"، معلنة فتح تحقيق بارتكاب "عمل إرهابي".

وحمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نظام كييف" مسؤولية تنفيذ الهجوم.

وأفادت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان إن الهجوم وقع عند الساعة 03,05 (الساعة 00,05 ت غ).

وبثت محطة "القرم-24" العامة مقطعا مصورا يظهر انهيار منطقة من الجزء الطرقي من الجسر. ونشرت هيئة التحقيق الروسية أيضا مقطعا مصورا يظهر رجالا يرفعون أدلة عن الطريق.

ويمتد الجسر على مسافة 18 كلم ويتألف من قسمين أحدهما طرقي والآخر للسكك الحديد، ودشّنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2018 لربط روسيا بشبه الجزيرة.

وأدى الهجوم الى تضرر الجزء الطُرُقي وتعليق الحركة لساعات، بينما لم يعانِ الجزء المخصص للسكك الحديد لأضرار. واستؤنفت الحركة قبل ظهر الاثنين على ما ذكرت سلطات القرم.

وهي المرة الثانية في غضون أشهر يتعرض الجسر لهجوم. ففي أكتوبر الماضي، أدى انفجار ضخم ناتج عن شاحنة مفخخة، وفق موسكو، إلى تدمير جزء من الجسر ومقتل ثلاثة أشخاص.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يومها، كييف بارتكاب "عمل إرهابي" عبر تدبير وتنفيذ الانفجار بهدف "تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".