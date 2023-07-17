أردوغان يدلي بتصريحات مطمئنة بشأن اتفاق الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في استمرار الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعدما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق.

وأضاف أردوغان أنه يأمل في إحراز تقدم على صعيد هذا الأمر بعد محادثات سيجريها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم.

يهدف اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان بعد تعذر ذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال الكرملين إن روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق اليوم، مضيفاً أن الشق المتعلق بروسيا في هذا الاتفاق لم ينفذ.

وأوضح أردوغان: «على الرغم من البيان الذي صدر اليوم، أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد استمرار هذا الجسر الإنساني»، مضيفاً أنه سيتحدث معه بعد ختام زيارته لدول الخليج يوم الأربعاء.

وأضاف أردوغان: «سنناقش أيضاً ما يمكننا اتخاذه من إجراءات لفتح الطريق أمام نقل الأسمدة والحبوب الروسية»، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءً مباشراً مع بوتين في تركيا في أغسطس المقبل.

ومدد اتفاق الحبوب عدة مرات، لكن ينتهي أجله اليوم. وتقول روسيا منذ شهور إن شروط التمديد لم تحقق.

وتشكو موسكو، منذ فترة طويلة، من استمرار وجود عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة، رغم عدم فرض الغرب عقوبات مباشرة عليها، وقدمت سلسلة من المطالب التي قالت إنها لم تلب.

وقالت موسكو إنها ستعود إلى الاتفاق بمجرد الوفاء بالشق المتعلق بروسيا.