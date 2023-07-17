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حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول (في الوسط) يزور قرية متضررة
17 يوليو 2023 13:31

قال مسؤولون اليوم الاثنين إنه تم انتشال أربع جثث من طرق غمرتها المياه بوسط كوريا الجنوبية، ليبلغ بذلك عدد القتلى والمفقودين بسبب الفيضانات الأخيرة 49 ضحية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مياه الفيضانات غمرت طريق أوسونج في مدينة تشونجو أمس الأول السبت عندما فاض نهر قريب بسبب ارتفاع مستويات المياه بعد هطول أمطار غزيرة.

وتم انتشال الجثث الأربع  خلال الليل، بينهم سائق حافلة غمرتها المياه، ليبلغ إجمالي حصيلة الضحايا 13 شخصا. وكان قد تم العثور على خمس جثث في الحافلة في وقت سابق.  

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ويواصل رجال الانقاذ البحث عن شخص مفقود، ولكنهم يواجهون صعوبات بسبب اختلاط المياه بالطمى وارتفاع منسوبها.  

ومازال هناك تسعة أشخاص مفقودين حتى صباح اليوم، بينهم ثمانية أشخاص في إقليم نورث جيونجسانج، في حين يتردد أن هناك 34 شخصا مصابون.

المصدر: وكالات
الفيضانات
كوريا الجنوبية
الأمطار الغزيرة
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