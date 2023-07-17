وفيات ومصابون جراء انهيار مبنى سكني في القاهرة

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أخرون، اليوم الإثنين، جراء انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة/شرق العاصمة المصرية القاهرة. ووفق ما نشره موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم، تلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، بسقوط عقار مكون من اربعة طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأشار إلى انتقال قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال سبعة جثامين وأربعة مصابين تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. ولفت إلى مواصلة قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا.