تأهب في الصين لمرور الإعصار تاليم

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن قوة العاصفة الاستوائية تاليم اشتدت وتحولت إلى إعصار في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام، في حين ألغت السلطات رحلات جوية وحثت السكان على ملازمة منازلهم.

وأصدرت الهيئة تحذيرا باللون البرتقالي، قائلة إنها تتوقع أن تشتد قوة الإعصار ليصبح إعصاراً شديداً على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانغدونغ إلى هاينان عندما يصل إلى اليابسة ليلاً.

وقالت الهيئة في وقت مبكر من صباح اليوم إن تاليم على بعد 375 كيلومتراً من جنوب شرق مدينة تشانجيانغ في إقليم قوانغدونغ، ويتحرك بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة.

وحثت الهيئة السلطات في قوانغدونغ وهاينان على الاستعداد للاستجابة للإعصار.