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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وأوامر بتكثيف جهود الإنقاذ في كوريا الجنوبية

يبحث عمال الإنقاذ عن الأشخاص المفقودين على طول نفق تحت الأرض، في تشونغجو
17 يوليو 2023 09:05

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول توجيهات اليوم الاثنين ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 39 منهم عشرات القتلى في نفق غمرته المياه.
وتتعرض مناطق وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ يوم الخميس مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في آواخر يونيو إلى ذروته. وأعلنت وزارة الداخلية أيضا عن فقد تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين.
ومن بين الضحايا، لقي 12 حتفهم في نفق في مدينة تشونغجو بوسط البلاد حيث غمرت المياه نحو 16 مركبة بينها حافلة يوم السبت بعد فترة وجيزة من انهيار حاجز على نهر قريب بسبب غزارة الأمطار.
وكان الرئيس، الذي يقوم حاليا بزيارة خارج البلاد، قد عقد اجتماعا عن بعد لبحث الاستجابة للكارثة. ودعا السلطات إلى بذل أقصى جهد لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة، وتعهد بتقديم الدعم للتعافي من تداعيات الكارثة بما يشمل تصنيف المناطق المتضررة على أنها مناطق كوارث خاصة.

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المصدر: وكالات
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كوريا الجنوبية
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