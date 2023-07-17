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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان يعقدان جلسة مباحثات رسمية
17 يوليو 2023 08:52

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، مساء الأحد، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وعقد ولي العهد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان، جرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، خاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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وعقب جلسة المباحثات، التقى ولي العهد بحضور رئيس الوزراء الياباني، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

وعقدت أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني في وقت سابق الأحد، بحضور رئيس وزراء اليابان ووزير الاستثمار خالد الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية رائدة.

المصدر: وكالات
اليابان
ولي العهد السعودي
السعودية
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