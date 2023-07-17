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إيطاليا.. حريق في مطار وتعليق الرحلات الجوية

إيطاليا.. حريق في مطار وتعليق الرحلات الجوية
17 يوليو 2023 08:53

علقت السلطات في مطار كاتانيا في جنوبي إيطاليا الرحلات الجوية من وإلى المطار، وذلك في الوقت الذي كان يكافح فيه رجال الإطفال للسيطرة على الحريق ليل الأحد.

وقالت ساك، الشركة التي تدير مطار كتانيا فنتشنزو بيلليني الدولي، إنه سيجري تعليق الرحلات حتى الساعة 8 صباحا على الأقل بالتوقيت المحلي(0600 بتوقيت جرينتش) بسبب "اندلاع حريق في المطار".

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وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن رجال الإطفاء قالوا إن الوضع "حساس وصعب". وأضافت أنه تم في البداية استدعاء رجال الإطفاء إلى المطار على الساحل الشرقي لصقلية حوالي الساعة 30:23 مساء.

المصدر: د ب أ
حريق
إيطاليا
مطارات
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