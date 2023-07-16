أحوال جوية سيئة تضرب مناطق واسعة من العالم

روما (وكالات)

يتعرّض عشرات الملايين من الأشخاص لموجة حر شديد، وأحوال جوية سيئة تضرب مناطق واسعة من العالم، في تجلٍّ جديد لظاهرة الاحتباس الحراري.

في الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أنه «يتوقع أن تضرب موجة حر شديدة وخطيرة للغاية غرب البلاد في نهاية هذا الأسبوع وكذلك بعض المناطق في الجنوب».

وفي وسط وجنوب كاليفورنيا راوحت درجات الحرارة بين 41 و45 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية. وبلغت في وادي الموت 51 درجة مئوية، بينما يتوقع أن تبلغ 54 درجة مئوية اليوم.

وفي أوروبا، حيث يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقًا لخبراء، تعاني العديد من البلدان في بداية الصيف.

وأصدرت إيطاليا إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهب أمس في أنحاء البلاد مع توقع تسجيل 36-37 درجة مئوية، قبل الذروة المتوقعة في بداية الأسبوع المقبل. وقال مركز الأرصاد الجوية الإيطالي إنه يخشى «موجة حرارة صيفية هي الأشد وواحدة من أشد موجات الحرارة على الإطلاق».

وتطال موجة الحر ألمانيا أيضاً، حيث سُجلت أعلى درجات حرارة قياسية في البلاد بلغت 37.9 في بافاريا بينما بلغت 35 درجة في برلين و34 درجة في ميونيخ.

وأعلنت السلطات الإسبانية أمس إنه تم إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق غابات على جزيرة لا بالما عن السيطرة.

وذكرت السلطات أن الحريق أتى على نحو 115 ألف فدان من الأراضي.

وأعلنت العائلة المالكة الإسبانية أن عاهل البلاد الملك فيليب السادس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، أمس الأول عبر فيه عن دعمه لسكان لا بالما.

وفي اليونان تواصل السلطات غلق الأكروبوليس في أثينا خلال الساعات التي ترتفع فيها الحرارة لليوم الثالث على التوالي، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر في ما يتعلق بتحركاتهم.

وفي كندا، من المتوقع أن تزداد مساحة الأراضي المنكوبة مع اشتعال 906 حرائق أمس في البلاد، منها 570 حريقاً خارج السيطرة، بعدما التهمت الحرائق أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام.

وفي آسيا، أصدرت اليابان تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها أمس من التعرض لضربة شمس في 20 مقاطعة، بعدما سُجّلت درجات حرارة قياسية في أجزاء كبيرة منها، وفي حين ضربت أمطار غزيرة بعض المناطق. وفي شمال الهند، أدّت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى مقتل 90 شخصاً على الأقل، بعد موجة حر شديد.

وفي باكستان أسفرت الأمطار الغزيرة عن مقتل شخص وإصابة 5 في حادثين منفصلين.

وفي الصين، أصدرت خدمات الأرصاد الجوية الصينية رسائل تحذيرية عدة أمس، حيث توقعت أن تبلغ الحرارة 45 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ الصحراوية جزئياً، و39 درجة مئوية في منطقة كوانغشي الجنوبية.