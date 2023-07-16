آخر سفينة تغادر أوكرانيا في إطار «صفقة الحبوب»

كييف (وكالات)

غادرت آخر سفينة ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر من صباح أمس، بموجب اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة وذلك قبل حلول موعد نهائي ينقضي به سريان الاتفاق، حسبما ذكر موقع (مارين-ترافيك.كوم).

وأكد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أن سفينة الشحن التركية TQ Samsun أبحرت من أوديسا، لتصبح آخر سفينة تغادر موانئ أوكرانيا ضمن صفقة الحبوب، التي تنتهي اليوم.

وحسب بيانات المركز، الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، فإن السفينة المحملة بـ38.8 طن من المنتجات الزراعية، تتجه إلى إسطنبول ثم إلى هولندا.

ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو، إلا إذا وافقت موسكو على تمديده.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة الماضي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ينتظر رداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

وأمس الأول، ذكر الكرملين أن بوتين قال لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في اتصال هاتفي، إن الالتزامات بتذليل عقبات تواجه صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد.