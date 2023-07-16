الإثنين 17 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة توافق على نقل المساعدات إلى دارفور عبر تشاد

الأمم المتحدة توافق على نقل المساعدات إلى دارفور عبر تشاد
17 يوليو 2023 01:58

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
آخر سفينة تغادر أوكرانيا في إطار «صفقة الحبوب»
السودان.. طرفا الأزمة يستعدان لاستئناف التفاوض في جدة

أعلن والي شمال دارفور غربي السودان، نمر عبد الرحمن، موافقة مسؤولي المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة على تنظيم رحلات من تشاد إلى دارفور لنقل المعونات إلى المتضررين من القتال.
وقال نمر في تصريح، أمس، إن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث والحكومة السودانية، وافقا وأبديا استعداداً لإيصال المعونات الإنسانية عن طريق مطارات تشاد إلى إقليم دارفور من مطار «أم جرس» إلى شمال وجنوب دارفور، ومن مطار «أبشي» إلى غرب ووسط دارفور.
وعد الخطوة أولى ثمرات اجتماعات انجمينا بين مكونات مسار دارفور التي ناقشت التنسيق للعمل الإنساني، والاستفادة من المطارات التشادية.
وثمَّن الوالي الموقف التشادي، متمنياً أن تستفيد منه منسقية الشؤون الإنسانية وكل المنظمات العاملة في مجالات الإغاثة لمساعدة المتضررين.

الأمم المتحدة
دارفور
تشاد
السودان
آخر الأخبار
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
الإمارات
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
اليوم 12:55
رئيس وزراء اليابان يصل البلاد
الإمارات
رئيس وزراء اليابان يصل إلى الإمارات
اليوم 12:48
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
الإمارات
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
اليوم 12:25
أرشيفية
عربي ودولي
وفيات ومصابون جراء انهيار مبنى سكني في القاهرة
اليوم 12:24
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
الرياضي
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©