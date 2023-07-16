الأمم المتحدة توافق على نقل المساعدات إلى دارفور عبر تشاد

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن والي شمال دارفور غربي السودان، نمر عبد الرحمن، موافقة مسؤولي المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة على تنظيم رحلات من تشاد إلى دارفور لنقل المعونات إلى المتضررين من القتال.

وقال نمر في تصريح، أمس، إن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث والحكومة السودانية، وافقا وأبديا استعداداً لإيصال المعونات الإنسانية عن طريق مطارات تشاد إلى إقليم دارفور من مطار «أم جرس» إلى شمال وجنوب دارفور، ومن مطار «أبشي» إلى غرب ووسط دارفور.

وعد الخطوة أولى ثمرات اجتماعات انجمينا بين مكونات مسار دارفور التي ناقشت التنسيق للعمل الإنساني، والاستفادة من المطارات التشادية.

وثمَّن الوالي الموقف التشادي، متمنياً أن تستفيد منه منسقية الشؤون الإنسانية وكل المنظمات العاملة في مجالات الإغاثة لمساعدة المتضررين.