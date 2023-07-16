مقتل 18 إرهابياً بعملية عسكرية وسط الصومال

عبد الله أبو ضيف (مقديشو، القاهرة)

أعلنت وسائل إعلام صومالية، أمس، مقتل 18 عنصراً من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بينهم قياديون خلال عملية عسكرية في منطقة «بودبود» بمحافظة «غلغدود» وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي عبدالرحمن العدالة قوله في تصريح صحفي، إن «العملية التي نفذتها القوات الوطنية الخاصة نجحت في تدمير قواعد للإرهابيين».

ويواصل الجيش الصومالي زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي توجد فيها ميليشيات حركة «الشباب»، ومن المقرر أن يبدأ قريباً المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير البلاد من فلول الإرهاب.

وتزايدات مطالبات في الصومال بضرورة العمل العربي المشترك لزيادة الاستثمار خلال الفترة القادمة، خاصة مع خروج القوات الأفريقية «أتيمس» من البلاد.

وقال المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد، إن الدعم العربي لبلاده ضرورة ملحة للتخلص من آثار الإرهاب كافة الذي استمر سنوات طويلة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة البناء بدايةً من المؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرات الإدارية والحوكمة، ما يساعد على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، حيث تقوم الحكومة الحالية بالعمل الجاد في مواجهته.

وأشار إلى أن «من أهم أشكال التعاون بين الدول العربية والصومال تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة في المنطقة، خاصة أن للصومال موقعاً استراتيجياً في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والمحيط الهندي في الوقت نفسه، وبالتالي من الممكن أن يسهم كل ذلك في تحقيق التنمية في البلاد».

وأكد المحلل السياسي الصومالي أن «الفرصة سانحة في هذا الوقت للاستثمار الحقيقي في مختلف المدن، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الثقة من قبل المستثمرين للعمل على زيادة استثماراتهم داخل الصومال، والذي سيستفيد بدوره في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز الاستقرار الذي يعد حائط الصد الأول للإرهاب، ويمنع عودته من جديد لتحسين حياة الشعب الصومالي».

بدوره، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الصومالي حسن محمد حاج، إن الحديث عن الدعم العربي للصومال منذ فترة طويلة، خاصة مع تعرض البلاد لمجاعة وحروب أهلية وإرهاب، فيما يرى الصوماليون على الدوام أن العرب هم عمقهم الوحيد، لذا يطالبون بمزيد من الدعم العربي على المستوى الإعلامي والاقتصادي والسياسي.