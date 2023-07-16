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الدبيبة: الانتخابات السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي

عبد الحميد الدبيبة
17 يوليو 2023 01:59

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقاً لقوانين عادلة.
واستقبل الدبيبة في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس أمس، باتيلي، وفريقاً من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجرى خلال الاجتماع، بحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بعجلة العملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها. 
كما تطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
 ويأتي لقاء باتيلي مع الدبيبة بعد أيام من إعلان الأول عزمه إطلاق مسار تفاوضي جديد بين المؤسسات والأطراف الرئيسية في ليبيا من أجل حسم الخلافات القائمة حول العملية السياسية والدفع نحو الانتخابات، وفق بيان أصدره في 10 يوليو.

ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
الأمم المتحدة
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