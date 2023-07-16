11 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

قُتل 11 شخصاً على الأقلّ في هجوم شنّه مقاتلون من حركة «إم 23» الإرهابية على بلدة في شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت مصادر محلّية أمس. وقال أحد سكّان بلدة بوكومبو (100 كيلومتر شمال مدينة غوما): «أنا في الموقع وأمامي 11 جثّة لمدنيين، بعضهم قُتل بالرصاص والبعض الآخر بالسكاكين». وأكّد المصدر طالباً عدم نشر اسمه أنّه «ليس بين القتلى أيّ مقاتل».

وأكّد مسؤولون في بلدية بوكومبو، طالبين بدورهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً على سلامتهم، سقوط 11 قتيلاً في الهجوم. وقال هؤلاء المسؤولون المحلّيون: إنّ جثث القتلى عُثر عليها بعد انسحاب مقاتلي «إم 23» من البلدة.

من جهته، قال أحد مسؤولي المجتمع المدني في البلدة: إنّ الحصيلة هي 12 قتيلاً وليس 11. وأضاف المصدر أنّ متمرّدي «حركة إم 23 خاضوا السبت قتالاً ضدّ مجموعات الدفاع الذاتي التي تؤازر الجيش في الدفاع عن القرى وقتال المتمردين».