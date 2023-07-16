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عشرات المفقودين إثر غرق قارب نهري في بنغلاديش

جانب من عمليات الانقاذ
17 يوليو 2023 01:59

دكا (وكالات)

أعلنت السلطات في بنغلاديش، أمس، أنّ عشرات الأشخاص باتوا في عداد المفقودين إثر غرق قارب في نهر بالعاصمة دكا كان على متنه حوالي 40 راكباً.
وقالت الشرطة، إنّ «العبارة كانت تنقل الركاب عبر نهر بوريغانغا عندما اصطدمت بسفينة شحن محمّلة برمال بالقرب من سادارغات، أكبر ميناء نهري في البلاد».
ورجّحت صحيفة «بروثوم الو» أن عدد المفقودين بين 25 و 30 شخصاً.
وقالت: «امرأة نجت من الموت بعدما تمكنت من الوصول سباحة إلى ضفة النهر، إنّها فقدت ابنتها التي لا تعرف كيف تسبح ولم يتم العثور عليها بعد».
وأكد مساعد مفتش الشرطة حسن علي أنّه تم انتشال 4 جثث على الأقلّ.
وأوضح أنّ «الناجين قالوا إن ما يصل إلى 40 شخصاً كانوا على متن العبّارة عندما صدمتها السفينة المحملة بالرمال».
وتابع: «لا نعلم عدد المفقودين، ما زالت عملية الإنقاذ جارية والغوّاصون في الموقع».
ونقلت الصحيفة عن عمران حسين، وهو راكب تمّ إنقاذه أنّه يعتقد أنّ القارب كان يقلّ أكثر من 50 شخصاً، مشيراً إلى أنّه «جلس على السطح لعدم توفّر مقعد شاغر».

 

بنغلاديش
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