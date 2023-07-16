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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
17 يوليو 2023 01:01

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بشأن الوضع في أوكرانيا، اليوم الاثنين، حيث سيحضره كبار الدبلوماسيين من عدد من الدول، حسبما قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، الأحد.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن بوليانسكي كتب على قناته على تطبيق «تلغرام» للتواصل الاجتماعي قائلاً إن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجري نقاشاً آخر للأزمة الأوكرانية عند الساعة 10 مساء بتوقيت موسكو غداً، 17 يوليو، بناء على طلب من البعثة البريطانية».
وينتهي أجل سريان مبادرة حبوب البحر الأسود اليوم الاثنين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن التعهدات بإزالة العقبات أمام مسار صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم تتحقق، ولم يتم الوفاء بالهدف الرئيسي للاتفاق وهو بالأساس ضمان وصول إمدادات الحبوب إلى الدول الأفقر.
ونقلت «تاس» عن مصدر دبلوماسي في تركيا، الأحد، قوله إنه سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد آخر لاتفاق الحبوب في آخر اللحظات. وقال المصدر إن بالإمكان تمديد الاتفاق إذا توصلت الأطراف إلى تسويات، مضيفاً أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن هذه التسويات.

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المصدر: د ب أ
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